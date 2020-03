VIDEO. Coronavirus : des clients applaudissent le personnel d'un hypermarché de Wattrelos

Image positive ou quand les clients de #leclerc #wattrelos remercient les hôtesses et hôtes de caisses et les équipes ! Grosse fierté pour eux ! Merci à mes héroïnes et héros du quotidien ! 🙏@tompoch59 @Dauvers70 @Leclerc_MEL pic.twitter.com/kkn5N7ZBQ1 — Verspeeten kevin (@verspeeten) March 20, 2020

"Rôle social"

On connaissait les applaudissements chaque soir, à 20h, pour le personnel hospitalier. Voici désormais les applaudissements pour d'autres héros de notre quotidien en cette période d'épidémie de coronavirus et de confinement de la population : le personnel des supermarchés et hypermarchés qui continuent de travailler pour permettre à chacun de pourvoir à ses besoins alimentaires et ménagers.Ce vendredi matin, à l'hypermarché E.Leclerc de Wattrelos (Nord), la direction de magasin a organisé à 11h une séance d'applaudissements pour son personnel, auxquels ont répondu les clients présents."Avec l'équipe encadrante, on avait nous prévu de faire un remerciement pour nos salariés", nous a expliqué Kevin Verspeeten, le directeur de cet hypermarché. "On a passé le message au micro et les clients ont repris spontanément. On va organiser ça désormais tous les matins à 11h. On espère que ça devienne viral, c'est une belle chose pour nos équipes".L'hypermarché E.Leclerc de Wattrelos compte 230 salariés. "On a peu d’absentéisme, tout le monde est très solidaire", se félicite M.Verspeeten. "Nos employés prennent conscience de leur rôle social. Je suis très admiratif et très fier d’être leur directeur, ils m"étonnent tous les jours."Le magasin a pris des dispositions pour tenter de protéger ses salariés, particulièrement exposés au risque de contagion avec l'afflux de clients. "Des protections en plexiglas ont été installés au niveau des caisses, les salariés ont des gants changés toutes les 30 minutes, ils disposent de gel hydro-alcoolique toute la journée", énumère le directeur.Les entrée sont filtrées, avec des plages horaires réservées aux personnes les plus vulnérables entre 9h et 10h. "On a encore beaucoup de monde le matin, mais ça va de mieux en mieux", décrit Kevin Verspeeten. "On n'a plus de rushes comme le week-end dernier. Et il n'y a pas de risque de pénurie."