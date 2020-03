VIDÉO. Coronavirus : découvrez le centre ambulatoire Covid-19 de Tourcoing qui traite les cas les moins sévères

À Tourcoing, le centre Covid-19 traite les malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés.

Les centres Covid-19 dans les Hauts-de-France Une dizaine sont ouverts dans la région :

Dans la Somme à Amiens,

à Amiens, Dans le Pas-de-Calais à Béthune, Lens, Hénin-Beaumont, Riaumont et Saint-Omer,

à Béthune, Lens, Hénin-Beaumont, Riaumont et Saint-Omer, Dans le Nord à Coudekerque, Maubeuge, Roubaix, Watten et Tourcoing. Attention, le centre ne prend pas en charge les patients qui viennent spontanément. Si vous pensez que votre état nécessite une consultation, entrez d'abord en contact avec votre médecin traitant ou le SAMU au 15. Ils vous redirigeront si besoin vers un des centres.



Au centre hospitalier de Tourcoing, l'Agence régionale de santé et un collectif de médecins ont ouvert le nouveau centre Covid-19.De 9 heures à 22 heures tous les jours, une trentaine de médecins et infirmiers se relaient pour soigner les malades du coronavirus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation. "Notre structure va acceuillir des patients régulés par leur médecin traitant, par le 15 ou renvoyés des urgences pour les examiner et établir un état de gravité éventuel", explique David Fournet, médecin généraliste vêtu d'une blouse intégrale.La salle de consultation et les ustensiles médicaux sont soigneusement nettoyés entre chaque passage. Dans la salle s'attente, quelques chaises sont espacées de plusieurs mètres les unes des autres.Les patients qui fréquentent le centre sont généralement renvoyés en confinement chez eux avec un contact régulier de l'équipe médicale. Si leur situation s'aggrave, le centre est en lien direct avec les urgences pour les accueillir.Il existe une dizaine de centres de ce type dans les Hauts-de-France.