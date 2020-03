VIDÉO. Coronavirus : Indochine diffuse gratuitement son dernier concert au stade Pierre-Mauroy

Date limite

Le concert d'Indochine, au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq - Lille en juin 2019, à voir dans son intégralité jusqu'au 30 mars

Le groupe de rock l'a annoncé sur Twitter, Indochine diffuse gratuitement et en intégralité sur Youtube son concert du 23 juin dernier au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en hommage aux soignants : "Pour tous les soignants et personnels médicaux mobilisés 24/24, pour tous les autres (policiers, routiers, et tous ceux qui travaillent), et pour nous tous, confinés pour les aider… Nous sommes forts. Soyons tous solidaires…"De quoi s'occuper, en ces temps de confinement. Les 22 et 23 juin 2019, Indochine clôturait son énorme tournée "13 Tour Dernière Vague" dans la métropole lilloise. Le concert, dont la scénographie a été adaptée spécialement au stade Pierre-Mauroy, d'une capacité de 50.000 spectateurs, dure plus de trois heures.Sur scène, Nicola Sirkis, Marco, Boris Jardel, oLi, dE SaT et Ludwig Dahlberg ont interprété 26 titres, dont une grande partie de l'album "13", mais aussi des chansons mythiques comme "J'ai demandé à la Lune", "Trois nuits par semaine" ou encore "L'Aventurier".La vidéo, qui n'est disponible que jusqu'au 30 mars, a quasiment atteint les 100.000 vues en 48 heures.