VIDÉO. Coronavirus : le quotidien des enfants de soignants, gardés dans une école pendant que les parents travaillent

Découvrez le quotidien des enfants de soignants quand les parents sont au travail.

À Roubaix, les enfants de soignants peuvent venir dans cette école 7 jours sur 7. Ils font leurs devoirs, jouent et déjeunent dans ce groupe scolaire, en partenariat avec un hôpital.Si ce week-end seuls six enfants fréquentent l'école, le groupe grandit dans la semaine où 20 à 25 enfants sont accueillis à la fois. "C'est plus sympa, on a un groupe, un bon noyau pour travailler et animer", explique Yacine Mamech, responsable du centre accueil et loisirs. "On a fait des calculs, des maths, de l'écriture", se souvient Jade, qui fréquente le centre.La crèche de l'hôpital accueille les enfants de moins de 3 ans, dès 6h15 le matin et récupère les enfants de l'école Anatole-France après 18h30 où ils peuvent prendre leur repas. Les établissements sont adjacents."En période de confinement, les mamies, les taties sont à éviter surtout que nous, personnels soignants, nous sommes beaucoup exposés", observe Jennifer Dumont, une aide soignante qui vient récupérer sa fille après 9 heures de travail.En tout, une soixantaine d'enfants fréquentent le centre accueil et loisirs.