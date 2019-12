VIDÉO. Coupe de France: le petit poucet régional Tourcoing s'apprête à affronter Valenciennes

VIDÉO. Coupe de France de football : l'US Tourcoing s'apprête à affronter Valenciennes

Nouveau petit-poucet ?

C'est un vestiaire composé d'étudiants, ou encore d'agents municipaux qui répètent ses gammes avant le grand jour. Demain, l'US Tourcoing Football, qui évolue en championnat Régional 1 va se frotter à plus gros que lui, Valenciennes, pensionnaire de la Ligue 2. Les deux clubs des Hauts-de-France ont quatre divisions d'écarts.Arrivé (non sans mal) au huitième tour de la Coupe de France , tout le club rêve de réaliser l'exploit face à plus grand que lui, comme l'explique Oceano Pereira, milieu de terrain du club nordiste : "on se dit pourquoi pas, sur un match, chez nous, devant notre public, tout est possible.."Et le public devrait justement être au rendez-vous : vingt ans que l'US Tourcoing n'avait pas atteint ce niveau de la compétition. Jusqu'à devenir le nouveau "petit-poucet" de la compétition ?En attendant, les joueurs amateurs s'entraînent comme chez les pros : séances vidéos, entraînement écourtés. Le coach, Carlos da Cruz espère que ses joueurs sauront se transcender pour se mettre au niveau : "Il y a la mentalité championnat, et il devoir y avoir la mentalité Coupe-de-France ; celle-là elle est très importante, et si ils ne l'ont pas, ça va être beaucoup plus compliqué" détaille l'entraîneur.À propos d'une éventuelle victoire, synonyme de qualification au tour suivant ? "Si on est poussé par un public nombreux, pourquoi pas, pourquoi pas...Moi je le sens bien après, il n'y a que le rectangle vert qui va décider" espère Carlos da Cruzle match se déroulera à 15h, au stage de de Veegaete, à Tourcoing.