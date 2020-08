VIDÉO. Covid-19 : conduite, exercice, souffle... à Lille, la longue rééducation des malades lourdement hospitalisés

Récupérer le souffle

Covid-19 : à Lille, le long travail de rééducation des malades lourdement hospitalisés • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

"Ça me rapproche de la vie normale." Durement frappé par le Covid-19, Philippe Ghys pourrait garder des séquelles à vie de ses neuf semaines passées en réanimation. Comme 69 autres personnes prises en charge depuis le mois d'avril, ce rescapé est pris en charge à l'hôpital Pierre Swynghedauw, un centre de rééducation lillois qui lui fait tout réapprendre."On a commencé par l'autonomie à la toilette, à l'habillage, aux repas, la station debout, les déplacements..." énumère Grégory Lotin, ergothérapeute, "et dans le processus normal de rééducation, la reprise de la conduite automobile c'est également quelque chose qui est très important." Le patient, lui, apprécie de renouer avec la voiture, toute virtuelle qu'elle soit : "Ça fait cinq mois que je conduis un petit peu, meme si c'est un simulateur, c'est agréable."Mais avant la voiture, c'est d'abord son corps que Philippe Ghys doit réapprendre à contrôler : il lui faut travailler ses déplacement mais surtout sa respiration et la récupération de son souffle."On a vu sur le scanner qu'il y avait encore des lésions, des séquelles du Covid qui restent", explique Anne Blanchard, médecin au pôle rééducation. "Donc ça va nécessiter un bilan pulmonaire à distance."Si tout se passe bien, après des mois de rééducation, Philippe Ghys devrait pouvoir rentrer chez lui à la mi-septembre. "Maintenant, c'est une nouvelle vie et puis on va essayer de prendre des bonnes habitudes."