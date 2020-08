VIDÉO. Covid-19 : à Lille, où le port du masque est désormais obligatoire, le réflexe n'est pas encore acquis

"Moindre mal"

Covid-19 : à Lille, où le port du masque est obligatoire, le réflexe n'est pas encore acquis

des zones piétonnes, permanentes ou temporaires

des zones où la circulation routière est limitée à 20 km/h et où les piétons ont la priorité absolue, c'est-à-dire les quartiers commerciaux, les centre-villes et les centres historiques

des galeries commerciales et les espaces de stationnement attenants des grandes et moyennes surfaces

des marchés de plein air

des abords et espaces de stationnement, des gares, métro, gares routières, aéroports, aérodromes

des parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d'eau

Ce lundi, en arpentant les rues les plus fréquenteés de Lille, on pouvait voir plusieurs personnes non-porteuses de masques. La mesure est pourtant en vigueur depuis la nuit du dimanche 2 au lundi 3 août, à minuit, dans les communes de la métropole. "Vous avez dû trouver pas mal d'affichage..." rappelle un policier à un homme qui indiquait ne pas le savoir.Car pendant la visite du Premier ministre Jean Castex dans la ville – où il a appelé à "ne pas baisser la garde" pour éviter un reconfinement généralisé – la police était encore en opération prévention. De quoi mettre la puce à l'oreille à certaines personnes. "J'ai vu des flics et je me suis dit : 'Oh la la, on va mettre le masque parce qu'à tous les coups ça doit être obligatoire !", glisse une femme. "J'ai un peu regardé autour et tout le monde l'avait.""Je redoute le moment où il fera un peu plus chaud parce que ça peut devenir un petit peu étouffant", craint un homme. D'autres expliquent le porter uniquement par obligation."Si on peut éviter de se retrouver avec une rentrée confinée, prendre des petites mesures de sécurité comme ça, je pense que c'est un moindre mal" estime au contraire une jeune femme.À la Citadelle, si plusieurs sportifs couraient avec leur masque, c'était loin d'être le cas pour tout le monde... "C'est surtout quand il fait chaud, donc... c'est dur ! J'essaie de le mettre quand même", souffle un joggeur. "C'est un peu gênant, à vrai dire. Ça n'empêche pas de respirer mais on sent que ça se met vite à coller avec la sueur", regrette un autre.Les lieux publics concernés pour le port du masque sont :