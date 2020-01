VIDEO. Croix-du-Bac : découvrez le Carboflip', un concours loufoque qui mêle carbonnade et flipper

Un concours de carbonnade atypique

Des carbonnades, en veux tu, en voilà ! Les palets avaient de quoi se régaler ce week-end à Croix-du-Bac (Nord), où un concours de carbonnades flammandes était organisé."On l'a fait en famille, hier soir, avec notre fils. C'est ça qui fait la différence, on a passé un bon moment en famille", raconte une participante.Le jury doit noter les différentes carbonnades en foncton bien sûr de leur goût, mais ausis de la texture, de la présentation et de la créativité. L'audace était de mise cette année, avec par exemple une carbonnade au chocolat."C'est delicieux mais alors il va faloir départager les carbonnade. La première, vraiment, elle est tres bonne", juge un membre du jury.Mais pour pimenter un peu plus l'après-midi, les concurrents ne s'affrontent pas que dans la cuisine, mais, aussi loufoque que cela puisse paraître, également sur flipper. D'où le nom : le Carboflip !"La carbonnade, l'avantage c'est qu'on peut suivre une recette, le flipper, c'est un peu comme ça vient", admet un autre participant.C'est finalement la carbonnade "gingembre et cacahouettes" qui remporte le concours : l'originalité aura été récompensée.