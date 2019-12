VIDEO. A Croix, on peut aussi visiter la villa Cavrois en chansons

Croix : des visites chantées de la villa Cavrois

Un salle de jeu transformée en scène d'opéra ? A la villa Cavrois, à Croix, c'est à un spectacle un peu surprenant qu'ont pu assister les visiteurs samedi 30 novembre, guidés par un chanteur lyrique dans les différentes pièces du chef d'oeuvre architectural de Robert Mallet-Stevens.Chanteur et guide-conférencier, Grégoire Ichou a étudié le chant lyrique au conservatoire à Paris, avant de travailler à Glasgow, à Valence, à Paris, à Florence et même à Vienne. "Je trouvais intéressant de redonner vie à la villa avec les morceaux de l'époque de la naissance de la villa", explique le ténor, qui rythme ses visitesConstruite dans les années 1930, la villa, imaginée par l'architecte et designer Robert Mallet-Stevens pour l'industriel Paul Cavrois, est très moderne pour l'époque avec son décor minimaliste, et fait plus de 2000 m. Pillée dans les années 1990, elle a depuis été restaurée, et estSe baladant de salle en salle, les visiteurs semblent conquis par la formule imaginée par Grégoire Ichou : "Lorsque je visite un musée, la lassitude vient rapidement. Alors que dans une visite comme celle-là, il y a de l'action, de la musique, des expliquations là où il faut et quand il faut", détaille un visiteur."Je trouve ça hyper maîtrisé : le répertoire est maîtrisé, la voix est maîrisée. Je trouve ça magnifique", renchérit une autre touriste.Une dernière visite chantée est au programme à la villa Cavrois cette année, le jeudi 12 décembre à 18h30, mais Grégoire Ichou propose des visites dans plusieurs lieux en France,