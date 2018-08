VIDEO. Dany Boon : découvrez le clip de “Tout in haut de ch'terril“, reprise extraite de l'album ”Les gens du nord”

Dany Boon - Tout in haut deuch terril (Clip officiel)

"Les gens du Nord' : la playlist 1. "Tout in haut de ch'terril", par Dany Boon

2. "Perd pas l’Nord", par Alain Souchon - Ours - Pierre Souchon - Cécile Hercule

3. "Mademoiselle from Armentières", par les Miss France

4. "Les tomates", par Yolande Moreau & Franck (de Marcel et son orchestre)

5. "La côte d'Opale", par Alain Souchon

6. "Le p'tit quinquin", Salvatore Adamo

7. "Tu n'es qu'un employé" Maxime Le Forestier

8. "Quand la mer monte", par Arno

9. "I bot un d'mi" Les Fatals Picards

10. "Les corons" Hakob (Les Prodiges) & Guy Lecluyse

11. "Les gens du Nord", par Enrico Macias et Pauline

12. "Clair de lune à Maubeuge", par Camille Lou

13.. "A la braderie" Le Raoul Band (inédit)

Une première pour la bonne cause.chante ! Le comédien-réalisateur nordiste a enregistré une reprise de "Tout in haut de ch’terril", la chanson d'Edmond Tanière. Une chanson qui a été popularisée dans les années 90 par Renaud dans l'album "Renaud cante el Nord". A noter qu'elle est ici bizarrement orthographiée, "Tout in haut deuch terril"...n'apparait pas dans le clip, tourné en grande partie dans le bassin minier mais on reconnaît bien sa voix, en ch'ti dans le texte : "Et j’passe mes vacances tout in haut de ch’terril.J’ai toudis d’la chance, l’terrain y est jamais pris. J’monte eum’toile eud’tente, j’vis tout seu et j’m’arringe. Si i’fait gris et j’cante, euj’sus heureux d’faire du campinche.."A vous de juger !Cette reprise defera partie de l’album "Les Gens du Nord" , projet initié par Arnaud Delbarre, ancien directeur du Zénith de Lille et de l’Olympia de Paris, et fils de Raoul de Godeswarvelde. Sortie dans une semaine, le 31 août. De nombreux chanteurs ou acteurs, de Souchon à Le Forestier en passant par Pauline, Guy Lecluyse ou les Miss France des Hauts-de-France ont prêté leur voix à des reprises de chansons 100% nordistes "Les corons", "Les gens du Nord", "Clair de lune à Maubeuge"...). Les recettes de cet album seront reversées à l'association Ch'tis Fond.Trois autres extraits de cet album ont déjà été révélés : "Mademoiselle from Armentières" par Iris Mittenaere, Élodie Gossuin, Maëva Coucke, Camille Cerf et Rachel Legrain-Trapani, "Perds pas l'nord", par Alain et Pierre Souchon et "A la braderie" par Le Raoul Band, une chanson inédite.