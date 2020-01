VIDEO. Dechy : trois ans après, toujours pas de procès pour Pascal Dépretz, fauché par un camion

Pascal Dépretz, fauché par un camion en décembre 2016

Pas de témoin

Le 5 décembre 2016, Pascal Dépretz, fromager ambulant de 51 ans, est retrouvé mort sur le trottoir devant chez lui. Début janvier 2020, sa famille a décidé d'organiser une conférence de presse dans la mairie de Dechy. CarConséquence :Une difficulté de plus pour les proches du fromager ambulant."Ça fait trois ans que mon parrain est décédé sur cette place, et on est en colère. Nous, ce qu'on veut c'est que justice soit faite et que des responsables soient désignés", témoigne le filleul de Pascal Dépretz."Vous êtes face à toute un famille qui est en souffrance, qui voudrait que les choses avancent, qui est dans le questionnement. Je leur apporte un certain nombre de réponses mais évidemment, quand vous avez perdu un proche, ce que vous attendez, c'est le procès", ajoute l'avocat de la famille.Sans témoin au moment des faits, il aura déjà fallud'enquête avant de comprendre ce qu'il s'était passé.. C'est ce véhicule qui a fauché Pascal Dépretz. Percuté au visage, il décède sur le coup.Selon l'instruction, certaines règles de sécurité n'auraient pas été respectées par l'entreprise propriétaire du camion.