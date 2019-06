VIDEO. Découvrez “L'Aventurier“ d'Indochine repris par les Lillois de ”Lili Kwhy”

L'aventurier et les Lili Kwhy

Et soudain surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps. Bob Morane contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Paroles de la chanson "L'aventurier" d'Indochine.

Lili Kwhy en interview

"On a tant voulu. On a tout perdu, qu'on s'en fout."

Le clip "Lou" de Lili Kwhy

"C’est très ambigu. Au début du film, on a l’impression qu’il s’agit d’un couple normal. Et puis, progressivement, on s’aperçoit que l’homme ne connaît pas la femme et qu’il la traque", explique Virgile, guitariste du groupe, au journal la Voix du Nord.

Ils sont du Nord. Ils sont Lillois. Ils font du rock.Ce sont les cinq musiciens de Lili Kwhy qui se perdent dans les couloirs de la Condition Publique à Roubaix pour reprendre "L'Aventurier" d'Indochine. "Indochine est un groupe qui fait partie du patrimoine du rock français et qui a bercé l'enfance de pas mal de membres de notre groupe", dévoile le batteur Simoon.Lili Kwhy, c'est la voix de Guyöm, la clarinette de Virgule, les claviers de Tom, la batterie de Simoon et les guitares de Jul.Alors prenez un peu de Brassens ou un zeste des Beatles, quelques riffs de guitare et un souffle de clarinette ... vous vivrez un brin de poésie.Dans leur premier EP " En attendant la suite... ", sorti en 2010, les textes sont noirs, le rock est sombre. Exemple avec "Lili", chanson au texte grave qui raconte le décès d'une enfant, "quand un jour pas comme les autres. (...) il freine mais déjà derrière lui ... Lili". Ou avec " Sur les tombes ", une mélodie qui crie :Puis après cinq ans de scène, vient le temps d'un album "A peine perdue", dont les quinze chansons proposent un regard noir sur la société. "On se débat pas. On veut juste respirer, qu'on reste là avec notre avenir souillé...", clament les Lili Kwhy dans " Ils ".Leurs textes sont écrits en français pour être compris de tous et pour défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Les musiciens s'engagent auprès de nombreuses associations comme Les Restos du cœur ou le Secours populaire et souhaitent dénoncer les violences notamment celles faites aux femmes.Dans le clip "Lou", un couple est attablé au restaurant, échange un sourire ou regarde un film au cinéma. Ils semblent éperdument amoureux ... "Pourquoi je n'existe pas entre tes bras ?", dit la chanson. Qui sont-ils, ces deux-là ? S'aiment-ils vraiment ? La chanson continue et au coin de la rue, la violence s’introduit de manière insidieuse et les coups arrivent.L'actu de Lili Kwhy , c'est la création d'un nouvel EP et un concert à venir, ce samedi 22 juin sur la Grand'place de Tourcoing.