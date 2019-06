The Chickies, quand trois Lilloises reprennent “Somewhere over the rainbow” au ukulélé

"Somewhere over the rainbow " repris par The Chickies

Le trio vocal The Chickies se dévoile

Equipe : Michel Dumont, Jérôme Dujardin, Benoît Gengembre, Bruno Weill, Fabienne Pureur

Feeling Good repris par The Chickies

Le samedi 21 septembre à 18h, à l'église du Marais à Lomme

Le mardi 24 septembre à 19h30 à la Madeleine

The Chickies aiment se retrouver au Conservatoire de Lille, lieu d'apprentissage des arts, de la scène de la danse ou de la musique. Le vendredi 28/06 et le samedi 29/06, la représentation de Théâtre Publique par les élèves en cycle 2, au Grand Bleu à Lille.

Le samedi 29/06, le concert Cors et âmes dans la salle des fêtes de la Préfecture du Nord.

Trois élégantes. Trois voix du Nord. Trois chanteuses et un ukulélé. Voilà le trio vocal The Chickies qui reprend Somewhere over the rainbow de Judy Garland et ça swingue !Astrid Bachelot, Sarah Catteau et Sarah Butruille se sont rencontrées sur les bancs du conservatoire de Lille en classe de jazz. De notes en claquements de doigts, elles se découvrent un point commun : l’envie de chanter à trois. Elles créent The Chickies à partir du répertoire du trio vocal américain des années 40, les Andrew Sisters.Avec la voix pour seul instrument, les deux Sarah et Astrid ont choisi le swing des années 30-40 pour nous transporter vers un univers pétillant.Une forêt, un jour d'automne. Un canapé installé dans la pénombre d'une scène. Des sourires mutins et du rythme. C'est la joie de vivre des The Chikies chantant Feeling Good. Un pur délice !Notez toutes les dates pour découvrir le trio The Chickies