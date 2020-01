VIDEO. Esquerchin : à 91 ans, dont 67 au service de la commune, le maire René Ledieu prend sa retraite

A 91 ans, le maire d'Esquerchin René Ledieu prend sa retraite

Salué par tous les habitants

Les élections municipales à Esquerchin (Nord) s'annoncent historiques. Pour la première fois depuis 1953, le nom de René Ledieu ne figurera sur aucune liste.René Ledieu est né à Esquerchin il y a 91 ans."Vous savez, ça a pas toujours été rigolo, parce qu'à ce temps là, il y avait pas d'allocations familiales. D'ailleurs, je me demande toujours comment mes parents ont fait pour nous élever à quatorze", se souvient René Ledieu, qui a passé les trois quarts de sa vie au service des autres.Sous ses différents mandats, la commune a bien changé. Il y a 67 ans,Depuis, l'église a été rénovée, la salle des fêtes a vu le jour, tout comme le stade, les cours de tennis, la salle des sports et la cantine.Alors forcément, c'est toute une histoire de la ville qui se tourne avec le départ à la retraite de l'édile, élu sans discontinuer à la tête de la petite commune depuis 1981.: "Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est là. Il fait passer son village en priorité et quel que soit le moment de la journée, on sait qu'on peut compter sur lui, et sur son équipe maintenant", détaille un habitant."C'est un monument ce garçon, parce qu'il est allé jusqu'au bout, il a su passer le flambeau, renchérit Christian Poiret, le président de l'agglomération de Douai. Il a jamais fait de vague et il a bien avancé."