VIDÉO. Un film amateur des années 80, naïf et engagé, contre le tabagisme

L’école du filmeur (La séquence du filmeur 19/40)

Un film amateur naïf et engagé contre le tabagisme

Découvrez un film amateur des années 1980, son making-of et ses jeunes auteurs du caméra-club de Merville (Nord), pour dénoncer les méfaits du tabac. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Olivier Sarrazin

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Voilà. Enfin qui dénonce en silence, car le matériel de prise de son est alors hors de portée d’un cinéaste amateur.écrit et réalisé par Olivier SarrazinDans les, soit peu de temps avant que la miniaturisation de la vidéo la rende accessible à tout le monde, on tourne encore en pellicule, et ce n’est pas donné !Au sein des nombreux caméra-clubsamateurs qui fleurissent alors, on s’entraide, on se conseille, on se forme et on invite parfois des professionnels pour apprendre à filmer moins, mais mieux.Leest l’un des plus dynamiques. Sur ces images, une toute jeune équipe de réalisation filme le passage d’un apprenti comédien sur son vélo. Assistant à la mise en scène, script et cadreur, rien ne manque pour enregistrer la scène qui aura droit à plus d’une prise.Au fur et à mesure que la fumée a quitté les lieux publics, les clubs de cinéma amateurs se sont évaporés aux profits des actuels Youtubeurs. Nettement plus solitaires et beaucoup moins silencieux...