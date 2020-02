VIDÉO. Fleurbaix : au Rallye des Routes du Nord, des chemins piégeux et une sortie de route spectaculaire

Au Rallye des Routes du Nord, des chemins piégeux et une sortie de route spectaculaire

David Salanon, Double vainqueur de la Coupe de France des rallyes ; Benoît Vaillant, Champion de France rallyes 2è division 2018 ; Laurent Bayard, Vainqueur rallye des Routes du Nord 2020 - France 3 Nord Pas-de-Calais - Reportage de Jean-Marc Devred et Emmanuel Quinart. Montage de Julie Savry.

C'est l'image qui a marqué ce 34Rallye des Routes du Nord, à Fleurbaix, ce dimanche : la sortie de route du leader et favori David Salanon pendant la troisième épreuve spéciale."Je pense qu'à 200, 300 mètres d'ici, j'ai dû crever à l'avant-droit, et au freinage elle est partie complètement à l'équerre du virage qu'on devait prendre", estime le pilote sorti indemne de sa Volkswagen Polo avec son copilote nordiste Olivier Marien. "Pour éviter un peu les arbres j'ai tiré le frein à main de l'autre côté sauf qu'elle a traversé la route et... fossé et dans l'eau."Le double-vainqueur de la Coupe de France des Rallyes n'est pas le seul à avoir lutté contre les conditions météo, la pluie et le vent ont donné du fil à retordre aux pilotes les plus expérimentés, sur les petite routes de Flandres-Lys. "C'est vrai qu'avec la météo, les routes sont glissantes", reconnaissait de son côté Benoît Vaillant, champion de 2division en 2018. La course a finalement été remportée par Laurent Bayard.