VIDEO. Comment former un chien-guide d'aveugle ?

L'apprentissage du futur chien-guide Neptune

Virginie Demange, Jean-Marie Barféty, Eric Ratteni, Marc Graff - France 3 Hauts-de-France

Le futur chien-guide Neptune / © France 3 Hauts-de-France

Le chien-guide



L’association des Centres Paul Corteville

En éduquant et en remettant gratuitement des chiens-guides d’aveugles.

En remettant gratuitement des cannes blanches électroniques.

En s’engageant en faveur de l’accessibilité dans tous les lieux publics.

En informant au maximum sur le handicap visuel dans tous types de structures et auprès de tous les publics.

L'association Les chiens guides d'aveugles des centre Paul Corteville Site internet : chien-guide Adresse : École Nord de France, 295 rue de Lille à RONCQ (Nord) Tél. : 03 20 68 59 62 corteville@chien-guide.org

Ce toutou n’est pas une peluche, ni un animal de compagnie.Il deviendra ensuite le chien-guide d’une personne en déficience visuelle."Ma fille voulait absolument un chien. Donc on a trouvé ce compromis. Moi qui ne voulais pas de chien et ma fille qui en voulait un. Donc, on a un chien dans la famille. Et quel bonheur !"Neptune, est le troisième futur chien-guide qui est accueilli par Sophie."Je joue avec lui à lui lancer la balle et à ce qu’il me la ramène dans la main, parce qu’un aveugle ne saura pas où se trouve la balle."Sophie l’emmène sur son lieu de travail, dans la rue, dans le métro, et même dans les magasins. Un chiot en apprentissage, c’est un chien qui doit connaître toutes les règles de savoir-vivre comme ne pas courir après les pigeons, manger les chaussures qu'il croiserait ou revenir à l’appel de la voix.Pour intégrer les autres règles de sociabilisation,Hubert Wattiez, responsable des familles d’accueil nous explique : "L’intérêt d’avoir des familles d’accueils, c’est que le chien vit en maison ce qu’il fera plus tard avec un non-voyant. Le chien apprend à ne pas aller sur le canapé, ni fouiller dans le lave-vaisselle."Quand il aura un an,. Puis une fois son apprentissage terminé, il sera confié gratuitement à une personne en déficience visuelle ."La séparation, c’est une chose très dure, et en même temps, on le sait. Et puis, on sait qu’on aura un autre chien, une toute petite boule de poils minuscule à élever encore.". Cette somme dépend en autre du nombre d’heures d’éducation consacré au chien avant qu’il ne soit prêt à être confié à une personne déficiente visuelle. Le chien-guide est toujours remis gratuitement. L'association est présente dans 14 départements et a pour vocation d'améliorer la mobilité et renforcer l'autonomie des personnes non ou malvoyantes :