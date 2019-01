VIDÉO. Glissade sur confettis, accident de découpe... Au réveillon, les urgences de Tourcoing n'ont pas chômé

Tourcoing : Glissade sur confettis, accident de découpe... un réveillon aux urgences

Intervenants : Docteur Mahmoud Osman, Médecin, Christine Lemaire, Aide-soignante, Mathilde Lacherie, Infirmière - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Maëlys Septembre et Flora Battesti. Montage d'Amandine Maquet.

, entre un diagnostic et une opération. Les urgences du Centre hospitalier de Tourcoing, comme tous dans tous les hôpitaux du monde, a eu droit à une nuit de Saint-Sylvestre agitée.De celui qui s'est coupé le doigt en découpant un jambon à l'os à celle qui s'est cassé le bras en glissant sur des confettis au moment de danser, on pouvait retracer le fil de la soirée à travers les "bobos" des patients. "Trente personnes m'attendent à la maison !" craint l'un d'eux, pour qiu il restera une part de gâteau et une coupe de champagne."Pour les urgentistes, il étaitaprès une année pas. toujours facile, ici aux urgences, du coup quand c'est les fêtes il faut en profiter !" philosophe le Dr. Mahmoud Osman, médecin.