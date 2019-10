VIDÉO. La grande fête lilloise du cirque revient avec un spectacle “100% différent”

La grande fête lilloise du cirque revient à Lille

Thierry Fééry, célèbre personnage de la fête lilloise, présente les spectacles.

Une soixantaine d'artistes venus de toute l'Europe pour 2h30 de spectacle, c'est la promesse de la grande fête lilloise du cirque. Jusqu'au 23 novembre prochain, ils se produiront sous le célèbre chapiteau sur l'esplanade du Champ de Mars de Lille, près du parc de la Citadelle.Thierry Fééry organise ces représentations depuis 33 ans. Pour l'homme de scène, "l'essentiel de la fête lilloise est de proposer un spectacle 100% différent chaque année". Si les disciplines ne changent pas, les artistes et les numéros se renouvellent d'une édition à l'autre.Deux représentations par jour (sauf le lundi) sont prévues jusqu'à la fin des vacances scolaires, le 3 novembre. Ensuite, d'autres séances les week-ends et les jours fériés sont proposées jusqu'au 23 novembre pour profiter de la riche programmation.Sur le site web de la grande fête lilloise du cirque , des billets sont encore disponibles. Les tarifs varient entre 10 et 27 euros.