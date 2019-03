VIDEO. A Gravelines, des cours de danse pour se libérer du handicap

A Gravelines, des cours de danse pour se libérer du handicap

KACZKOWSKI Mathilde /HABERER Nathalie

Des chorégraphies adaptées à chaque handicap

Sur scène, la différence n’existe plus. Ce jour-là,de Gravelines passent un examen national pour sanctionner leur niveau.Dans le public, les parents filment et ne perdent pas une miette du spectacle. « Savoir qu’elle s’épanouie sur scène, c’est super, témoigne la maman d’Eléna, 23 ans, atteinte de trisomie 21. Lorsqu’elle est née, on nous a dit qu’elle serait comme une fleur que l’on pose dans un coin et qui ne bouge pas. » Avec la danse, la jeune fille a éclot et, parfois difficile à faire accepter par une société normative.Mental ou physique, le handicap n’est pas un frein à la danse : en coulisses,. La pratique devient même thérapeutique. « Moi j’ai des soucis d’équilibre, et ça me permet de prendre confiance en moi et de lâcher mon déambulateur », sourit timidement Blandine. « J’aime les défis, bouger en fauteuil », renchérit Louis. Pour Claire, « ça permet de travailler [les] membres ».Leur professeur, Rebecca,. « Je leur demande de se déplacer dans studio. Et là je vois comment ils interagissent, comment ils font, qui regarde ses pieds, qui n’ose pas approcher les autres. Et de là, je propose des choses. » Pour le plus grand bonheur des parents, qui constatent: « Elle prend conscience de son corps, et qu’elle peut réussir. C’est important pour elle de savoir qu’elle réussit comme les autres », témoigne une maman venue encourager sa fille. « Ca l’oblige à travailler en équipe, et ça c’est formidable », soutient une autre mère.Au mois de juin,, auquel participeront les 15 danseurs de Rebecca.