VIDÉO. Gravelines : avec la recrudescence des traversées de migrants, les plaisanciers prennent leurs précautions

Avec la recrudescence des traversées de migrants, les plaisanciers prennent leurs précautions

Ces dernières semaines, lespar des groupes dedepuis la Côte d'Opale se multiplient. Encore dans la nuit de lundi à mardi, 18 personnes ont ainsi été secourues entre la France et l'Angleterre, alors qu'elle se trouvaient en péril à bord de deux embarcations."En 2017, on était à 12 traversées... en 2018 on est 37 tentatives de traversée et rien que pour octobre et novembre on est à plus d'une vingtaine de traversées, donc c'est vraiment une explosion", constate Ingrid Parrot, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord.L'un des deux bateaux utilisés dans la nuit de lundi à mardi avait étédans le port de plaisance de(Nord), près de Dunkerque. Face à l'explosion du phénomène, les propriétaires d'embarcations craignent davantage et les, et tentent de s'en prémunir en enchaînant les bateaux où en ôtant leurs batterie et réservoirs.Il y a une quinzaine de jours, c'est un bateau de pêche d'une douzaine de mètres qui avait été volé dans le port de Boulogne-sur-Mer pour convoyer 17 migrants de l'autre côté de la Manche . Ils avaient été interpellés à terre par les autorités britanniques.