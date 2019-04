VIDÉO. Hondschoote : jusqu'à 80 euros de chèque carburant pour les travailleurs en difficulté

Hondschoote : jusqu'à 80 euros de chèque carburant pour les travailleurs en difficulté

Le grand débat n'a peut-être pas été inutile à Hondschoote, près de Dunkerque. En s'appuyant sur les doléances des habitants, le maire (LR) Hervé Saison a décidé de garnir un peu plus le "panier" qu'il envoie chaque année à Pâques.Non seulements – "ça fait toujours un plus !" confie une habitante – mais les travailleurs recevront égalementen fonction de la distance qui les sépare de leur lieu de travail."Il faut écouter ce que les gens nous disent, et là, la population locale c'était quand même le message : les retraites qui baissent et les gens qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui des fois ont du mal aussi à joindre les deux bouts" souligne l'élu. La mesure devrait coûterpour toucher