VIDÉO. "Je trouve ce système génial" : à Beaufort, une maison en polystyrène est en train d'être construite

Un système de construction rapide et solide

Une maison en polystyrène à Beaufort • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

Un matériau isolant

Quelques inconvénients à ne pas oublier

À Beaufort, près d'Hautmont, un chantier suscite la curiosité. En bordure du village, une maison a fait son apparition en seulement quelques heures, construite en polystyrène."J’étais parti sur une maison en bois, et quand j’ai vu la complexité, le temps de mise en œuvre et le coût, j’ai cherché ce qui se faisait d'autre" explique Christophe Pépin, le futur propriétaire. Son choix s'arrête finalement sur le polystyrène : "Je trouve ce système génial."Ce système, ce sont des blocs de polystyrène, fabriqués à Lezoux, en Auvergne. À la manière d'un jeu de Lego, il suffit ensuite de les assembler pour monter la maison.Une opération facilement réalisable en une journée de travail, grâce à la numérotation des blocs. "Au début du projet, j’étais sceptique, souligne François Suméra. Puis, je suis allé à l’usine, on m’a montré le concept et je me suis dit que c’était le futur."Pour construire la maison, les blocs en polystyrène compact, recyclés, sont assemblés et encastrés autour de poteaux : "On met des ferrailles et on coule du béton", poursuit François Suméra. La force du polystyrène semi-expansé haute densité, comme utilisé pour les constructions est multiple. Cette construction est à la fois anti-sismique, anti-cyclonique et cinq fois moins lourd qu’une maison traditionnelle.Le principal avantage du polystyrène est qu'il est un isolant. Pas de chauffage ou d'isolation thermique à prévoir donc dans la maison.Le propriétaire installera tout de même un petit feu de bois "par plaisir", mais qu’il ne pourra pas allumer trop longtemps : "Il fera beaucoup trop chaud si je le laisse allumé."Attention toutefois, le polystyrène n'a pas que des avantages : en cas d'incendie, la matière peut dégager des vapeurs toxiques.Du fait de sa légèreté, le polystyrène n'est également pas adapté aux trop grandes constructions ou aux étages multiples, sa charge reste limitée.La construction est soumise au format des blocs de polystyrène : les dimensions doivent être anticipées, contrairement à une maison dite traditionnelle, où des modifications peuvent être apportées en cours de projet.Il faut compter environ 1 500 euros au mètre carré, hors taxes, et trois mois de finitions pour que la maison soit habitable. Les propriétaires de la nouvelle construction beaufortoise devraient emménager en septembre.Un prochain projet est d'ores et déjà prévu dans la région, un hôtel de 70 chambres à Villeneuve d’Ascq.