VIDEO : un jet privé pour les lycéens de la filière aéronautique à Estaires

Un jet privé pour les lycéens de la filière aéronautique à Estaires • ©FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE

Le jet privé à pris place dans un hangar déjà bien fourni • © FRANCE 3 HAUTS-DE-FRANCE

Le lycée Val-de-Lys à Estaires (Nord) voulait aller plus haut. Enfin leur tremplin vient d'arriver. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est imposant. Un bi-réacteur de 12 places, qui a fait une entrée très remarquée dans le hangar dédié à la formation maintenance aérotechnique.L'avion qui date de 1962 était autrefois un jet privé qui transportait des passagers au Maroc, il servira désormais de support éducatif pour les lycéens d'Estaires, qui se destinent aux métiers de l'aérotechnique. Il permettra un enseignement plus concret sur des technologies toujours d'actualité.Des avions à monter et à démonter, il y en a déjà beaucoup au lycée, mais celui-là était nécessaire. "On ne peut pas se contenter de petits aéronefs, il faut qu'on puisse être le plus large possible dans nos champs de formation parce que demain nos élèves en auront besoin pour travailler", indique Olivier Baillet, le directeur des formations du lycée Val-de-Lys.Le support pédagogique a coûté 70 000 euros, une somme entièrement financée par la Région. "Beaucoup d'écoles ne font que de la théorie, pour nous cet avion c'est un gros avantage", se réjouit Mayes, élève en terminale au lycée. Un outil précieux pour ces jeunes qui pourront ensuite se spécialiser dans l'aviation civile ou militaire.