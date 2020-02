VIDEO. Des jeunes de Roubaix questionnent la crise de l'hôpital public

Des jeunes de Roubaix questionnent la crise de l'hôpital public

Je me sens en conflit de valeurs quand je cherche une place pour un patient [...] qui nécéssite une hospitalisation alors que d'autres patients dans le service nécessitent ma présence.

Crédits :

La maternité de Tourcoing, qui comptait sept gynécologues-obstétriciens, n'en a plus que trois pour gérer les 1 700 naissances annuelles. Le service a dû fermer lorsque deux d'entre eux se sont mis en arrêt-maladie. 50 % des naissances ont été transférées à l'hôpital le plus proche, à Roubaix, alors que la maternité y était déjà en diffculté.Dans la métropole lilloise, le contat est le même que partout ailleurs en France : on manque de lits, on manque de personnels, on manque de moyens. A Lille, Roubaix et Tourcoing, les personnels hospitaliers descendent dans la rue pour lancer un appel à l'aide, avec les mêmes revendications depuis des années.Une crise si profonde qu'elle pourrait bien, si rien ne change, avoir raison de nos chers hôpitaux...Un reportage de Sarah Fawaz et Romane Morel, des Haut-Parleurs de la Conditon Publique à RoubaixPourquoi le personnel hospitalier commence à se mettre en arrêt, voire à démissionner ?Dr Abir Chahine, médecin du travail du personnel soignant du CHU de LilleÉcriture et réalisation : Sarah Fawaz et Romane MorelRédaction en chef : Martin DelacouxAnimation et formation : Flora BeillouinAide au tournage : Louezna KhenouchiRemerciements : Frédéric De Rycker - Abir Chahine - Anaïs Huguet-Bouillet, Imane Echaabi, Christian ErbMusique : I Don't Wanna Wait (Instrumental Version) - spring gang"