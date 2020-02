VIDÉO. Lille : entre 1200 et 5000 manifestants contre la réforme des retraites

Manifestation contre les retraites à Lille le 20 février

Enseignants, cheminots, infirmiers ou pompiers, entre 1200 personnes (selon les participants) et 5000 personnnes (selon la préfecture) ont défilé ce jeudi 20 février dans les rues de Lille, contre la réforme des retraites.Une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale, pour ne rien céder face au gouvernement. "Il va falloir qu'à un moment donné, on ait un gouvernement qui nous entende et qui entende également sa représentation nationale !" peste George Boulanger, secrétaire régional CGT Nord Pas-de-Calais, pour qui "là, aujourd'hui, on a un gouvernement qui continue à imposer et qui continue à rester sur des positions d'amateurisme, notamment dans le cadre du financement de la réforme des retraites".Parmi les autres mécontents, il y avait les soldats du feu, dont le régime spécial va prendre fin. "Les sapeurs pompiers, eux, cotisent et surcotisent pour partir en retraite avant les autres" explique Marc Lehoucq, de la caserne de Roubaix. "On paie tous les mois pour partir plus tôt, parce que oui, c'est un métier physique, oui c'est un métier à risques, et donc on paie pour pouvoir parrtir cinq ans plus tôt. Là, demain, avec la réforme des retraites, on remet en jeu toutes ces acquis sociaux depuis des années."