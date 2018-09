VIDEO. Lille : un patient de 88 ans opéré du cœur sous hypnose, une première !

Lille : un patient de 80 ans opéré du cœur sous hypnose, une première !

Achille Courtois, Opéré du coeur ; Hélène Sergeant, Infirmière CHRU de Lille ; Dr Arnaud Sudre, Chirurgien - Chef du service de cardiologie interventionnelle CHRU de Lille - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Myriam Schelcher et Antoine Morvan. Montage de Sophie Naumovitz.

Expérience concluante

1er TAVI au CHU de Lille sous hypnose uniquement Réalisé avec succès. Un grand bravo à toute l’équipe et à l’hypnopraticienne !#PTIhemodynamique #heartvalveteam #ICP @CHU_Lille — Arnaud Sudre (@arnaud_sudre) 18 septembre 2018

C'est une première au CHU de Lille : un patient a été opéré du cœurVoilà une semaine qu'Achille Courtois,a été opéré, et il est en excellente forme.La veille, lundi 17, cet habitant avait parlé de ses passions et de ses voyages avec Hélène Sergeant, une infirmière spécialisée dans l'hypnose. "mais j'ai jamais pensé qu'elle allait reprendre !" s'étonne-t-il encore."Nous avons réussi avec toutes ces petites informations que nous avions capté à l'emmener voyager" explique l'infirmière.Une première opération sous hypnose couronnée de succès, comme le souligne le Dr Arnaud Sudre, chirurgien et chef du service de cardiologie : "le patient n'a pas eu mal, il était calme, il ne bougeait pas, donc on n'a pas senti vraiment le fait qu'il n'y ait pas de médicament pour la douleur.""Cette expérience a été extrêmement concluante pour ce patient puisqu'donc c'était une vraie réussite pour cette première."