VIDÉO. Lille : plus d'un millier de personnes marchent pour les droits des femmes

Vous êtes https://t.co/IYrmR3AXMl à avoir répondu présent pour la grande marche lilloise en faveur de l’égalité femmes-hommes. La lutte pour les droits des femmes, c’est toute l’année grâce aux associations. Envie d’en être ? 👉 https://t.co/VqPyCQP2iQ @OLF59 pic.twitter.com/89Nydb6DuY — Ville de Lille (@lillefrance) March 7, 2020

Lille : plus d'un millier de personnes marchent pour les droits des femmes

Marche pour l'égalité des Droits des Femmes à Lille. On est fièr.e.s de vous ! pic.twitter.com/Fh8dteDqlZ — Katastrophe (@Key_Scar) March 7, 2020

Les violences contre les femmes, plus mortelles que le coronavirus. Alors qu'on comptait près de 500 personnes au début du rassemblement, plus d'un millier de personnes ont finalement marché, ce samedi 7 mars à la veille de la journée internationale des droits des femmes. Des femmes, mais aussi des hommes sensiblisés à la question.Car hommes et femmes n'ont toujours pas les mêmes chances devant l'emploi, le salaire, la promotion sociale et les responsabilités. L'une des marcheuses interrogées estime que la marche est "plus qu'utile, elle est nécessaire et impérative", même si "elle ne se produit malheuerusement qu'une fois tous les ans". D'autant plus qu'elle craint "des reculs". "Il suffit de lire ce qui se dit actuellement sur l'IVG".Plusieurs pancartes faisaient par ailleurs référence à la récente cérémonie des Césars, au cours de laquelle le sacre de Roman Polanski en tnat que "meilleur réalisateur" avait déclenché la sortie de l'actrice Adèle Haenel et suscité de vives critiques.