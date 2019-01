VIDÉO. Lille : pour le soir du réveillon, les théâtres ont affiché complet ou presque

Lille : pour le soir du réveillon, les théâtres ont affiché complet

"Je me suis toujours enquiquiné royalement le 31 décembre"

. Plusieurs théâtres de Lille, lundi 31 décembre pour la soirée du réveillon : au, les 1300 places étaient presque toutes pourvues, leétait comble et la, sur ses huit spectacles programmés jusqu'à minuit, totalisait 1500 personnes., les spectacle continue normalement et puis on termine à 0h05, 0h10 et les comédiens font comme s'il était 23h59" s'amuse Hamdi Vardar, directeur et programmateur de la Comédie de Lille. "On fait le décompte, et puis minuit, et puis c'est parti., tout le monde décompte avec nous, tout le monde applaudit, tout le monde s'embrasse !"Car tous les spectateurs qui sont venus lundi soir ont fait le choix d'un réveillon un peu différent, "parce qu'on n'a rien de particulier et qu'on a envie de rigoler pour finir l'année comme il faut" pour l'un, ou bien "pour se divertir et commencer une année tous ensemble" pour une autre.Même sentiment sur scène : Pascal Chivet, auteur, metteur et comédien de la troupe des Thibautins s'est "toujours enquiquiné royalement le 31 décembre. Se retrouver le 31 décembre avec quelqu'un que vous connaissez pas, et à 0h05 être obligé de l'embrasser avec un cotillon dans la bouche, j'ai toujours trouvé ça étrange.Et c'est ça, un vrai 31 décembre."Un vrai 31 décembre qui a permis à des milliers de personnes de démarrer 2019 sur une note culturelle.