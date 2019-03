VIDEO. Ma prothèse tatouée change le regard des autres

Ma prothèse tatouée change le regard des autres

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs

Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "L'être et le corps", la nouvelle série de reportages de l'Académie Haut-Parleurs

Il est source de plaisir ou de jalousie, il nous épate ou nous trahit. Il est une enveloppe, un compagnon, parfois un adversaire ou une source de déception... Notre corps dit plein de choses sur nous, nous disons plein de choses sur lui. Et parfois il y a conflit ! Dans cette série de vidéos, des jeunes de l'ESJ Lille et de la Condition Publique à Roubaix mettent en images notre rapport au corps. Les Haut-Parleurs en ligne :

Internet : http://www.leshautparleurs.com

Facebook : https://www.facebook.com/leshautparleurs

Twitter : https://twitter.com/HautParleurs_

Youtube : https://www.youtube.com/leshautparleurs Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde.



Suite à un accident, Marine a été amputée et porte une prothèse. Elle a décidé de la customiser pour la rendre plus personnelle, après avoir passé un an avec une prothèse classique.L'idée des prothèses customisées, c'est celle de Simon, orthoprothésiste de formation. Avec des amis artistes, il a décidé de lancer un atelier de création en 2014.Comment l'art peut-il aider à faire face à un tel changement dans la vie ?"Faire une prothèse par mimétisme du corps humain, cela ne va pas aider le patien à faire le deuil du membre perd ; ça c'est une certitude !", affirme Simon Colin, co-créateur de U-Exist "Le fait de s'exprimer dessus, ça a un petit côté art-thérapie. Forcément cela a un impact sur l'acceptation. Et vis-à-vis du regéard extérieur, on est plus sur la représnetation d'un membre figé, qui est clairement un peu look."Ecriture et réalisation : Enora Foricher, Léa SurmaireAide au tournage : Emma Chevaillier, Flora BeillouinRédaction en chef : Hélène SeingierAnimation et formation : Flora Beillouin, Quentin ObarowskiArchives : Ventanarosa, tous droits réservés - Ishiuchi Miyako, tous droits réservésMerci à l'équipe de U-ExistMusique : Christian Nanzell - MIDNIGHT SPECIALS