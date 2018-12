VIDÉO. Agriculteurs sous pression : “Il faudrait pas grand chose pour qu'on retrouve tous les tracteurs sur les routes”

De 350 à 396 € les 1000 litres ?

Mairieux : les agriculteurs, sous pression, sont "tous prêts à sortir" sur les routes

Des tracteurs sur les routes ?

"L'écologie punitive, je crois qu'elle va à un moment trouver ses limites." Jean-Christophe Ruffin est agriculteur à Mairieux, près de Maubeuge, et peine à vivre de son métier.À tel point qu'il a dû se diversifier pour pouvoir gagner un peu plus d'un SMIC. En cause, le prix du lait : "Aujourd'hui, on est à" explique-t-il. "Avec ça, on paie l'alimentation, on paie les soins aux animaux, mais nous on se paie pas, quoi.Alors il a écrit une charte visant à créer une loi pour définir un prix minimal àUne charte qu'il aimerait faire signer aux élus de la région. "L'idée, c'est de demander à chacun des députés qui seront visités de s'engager à porter le message de l'agriculture devant l'Assemblée lundi prochain."Son autre crainte concerne l'augmentation à venir d'une taxe environnementale. Dénonçant une "" qui va bientôt "", Jean-Christophe "sent [que] les agriculteurs sur le terrain sont tous prêts à sortir. Il faudrait pas grand chose pour que demain, on retrouve tous les tracteurs aussi sur les routes", aux côtés des Gilets jaunes.