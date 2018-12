VIDÉO. Maisons de Noël : ému, un couple d'Anhiers prend sa retraite après 30 ans d'illuminations

Maisons de Noël : ému, un couple d'Anhiers prend sa retraite après 30 ans d'illuminations

Maison du pére noel Et voilà une page se tourne merci à vous tous de nous avoir soutenu pendant toutes ces années on ne vous oubliera jamais❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎅🎅🎅🎅🎅🤶🤶🤶🤶🤶

Après trente de bons et loyaux services, ils tirent le rideau. La " maison du Père Noël " d'Aniers, bien connue des amateurs de maisons illuminées , va être vendue et ses propriétaires, Marie-Noëlle et Daniel, vont prendre une retraite bien méritée."On aime partager, on aime surtout donner" confie, ému, Daniel Colson. "Doncdepuis trente ans et notre récompense à nous, c'est deDes enfants, pour certains venus avec leurs parents qui connaissent la maison depuis des décennies. ", avec mes parents. Après je suis venue avec mes neveux, et maintenant je viens avec mes propres enfants, pour leur montrer toute cette magie" explique une maman, son bébé dans les bras. "Me dire que je pourrai pas revenir l'année prochaine parce que ça ne sera plus là, c'est un peu dur,Car la maison, qui compte aujourd'hui 30 000 ampoules, attirait des centaines de visiteurs chaque soir ! Marie-Noëlle relit les nombreux messages laissés sur son livre d'or."Il y a des gens qui viennent de loin ! Là Hornaing, ou la Normandie, c'est vrai qu'on les parcourait, au début on les lisait tous les jours, et après on les oublie plus ou moins." Mais le couple aura de la lecture pour sa retraite : "On va continuer la magie de Noël en les lisant dans les années à venir !"