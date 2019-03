VIDÉO. Merville : les migrants hébergés par le diocèse vont devoir quitter les lieux

Rejoindre leur famille outre-Manche

Merville : les migrants hébergés par le diocèse vont devoir quitter les lieux

Raphaël Buyse, Prêtre de la Maison diocésaine de Merville, Claire Allard, Présidente du collectif Migrants et Solidarité Merville - France 3 Nord-Pas-de-Calais - ​​​​​​​Reportage de Maïna Sicard-Cras et Marie-Noëlle Grimaldi. Montage de Bertrand Deleporte.

Dix jours de sursis, c'est ce qu'ont pu obtenir les migrants hébergés à la Maison diocésaine de Merville. Le diocèse les avait accueillis fin octobre 2018 , à la suite à l'évacuation du camp de Puythouck de Grande-Synthe. De nombreuses familles kurdes, dont beaucoup n'aspiraient qu'à rejoindre les côtes britanniques."Pour la plupart, la Grande-Bretagne offre un meilleure cadre de vie qu’en France.Nous voulons être proches d’eux."Ils sont– si l'on excepte la famille qui a demandé l'asile en France et s'apprête à s'installer dans la région – à devoir bientôt partir, car le bâtiment dans lequel ils logent accueillera bientôt d'autres publics."La maison est prise enpar des camps, par des sessions, par des retraites, par des animations diverses et c’est la seule raison pour laquelle ils ne pourront pas rester ici de façon pérenne, même si ici les choses se sont bien passées" souligne Raphaël Bruyse, prêtre de la maison diocésaine ed Merville.Ils auraient même dû être expulsés mercrdi ,mais le préfet et le vicaire général ont décidé de leur accorder dix jours supplémentaires. Il y a désormais urgence pour leur trouver un nouvel hébergement :