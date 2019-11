VIDÉO. Métropole de Lille : Ilévia et Alstom présentent (enfin) le futur métro de 52 mètres

Découvrez le futur métro de Lille de 52m dévoilé lors des #AssisesMobilité @MEL_Lille en présence de @DamienCastelain et Jean-Baptiste Eymeoud, Président Alstom France. https://t.co/NSz1r3gNik pic.twitter.com/3HoUBImE98 — Alstom France (@AlstomFrance) November 14, 2019

629 millions d'euros

Quelques images des futures rames « boa » de 52 mètres du métro ligne 1, équipées du système de pilotage Urbalis Fluence d’@alstom Plus de confort, de fluidité et un trafic optimisé @ilevia_actu pic.twitter.com/9s45m1HFtA — MétropoleLille (@MEL_Lille) November 14, 2019

Va-t-on en finir avec les pannes à répétition du métro lillois ? Ilévia a présenté, ce jeudi 14 novembre, le nouveau métro – annoncé depuis 8 ans – qui équipera la ligne 1 à partir de 2023.Une rame unique (en "boa") qui se distingue surtout par leur longueur : 52 mètres, soit le double de celles qui circulent actuellement sur le réseau. Cette rame se veulent "confortables et accessibles" selon les mots d'Alstom, qui les a conçues. Elles sont équipées de dalles lumineuses sur toute la longueur du plafond, ainsi que d'espaces dédiés aux personnes en mobilité réduite.Jean-Baptiste Eyméoud, président Alstom France promet "beaucoup plus de digital en termes d'informations voyageurs, d'annonces et de vidéosurveillance également".Objectif annoncé : doubler le trafic sur la ligne 1. Vingt-sept rames ont été commandées, pour une facture totale de 629 millions d'euros "financés à 100% par le MEL", assure son président Damien Castelain, "bien évidemment avec des subventions du département".Des tests – ou "essais dynamiques" selon les mots d'Alstom – ont été réalisés sur la ligne 1, avec un chargement censé simuler le poids des passagers. Des tests qui ont par ailleurs généré certaines des pannes des derniers jours...