VIDÉO. Métropole lilloise : “Pet-sitter”, Marie garde les chiens et chats pendant les vacances de leurs maîtres

Un centre aéré pour chien ?

VIDÉO. Bondues : "Petsitter", Marie garde les chiens et chats pendant les vacances de leurs maîtres

Marie Deruwez, nounou des animaux "Ger'animo" ; Christophe et Nathalie Thullier, Propriétaires - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Maïna Sicard-Cras et Jean-Marc Vasco. Montage de Vincent Dusausoy

Profession : pet-sitter. Pendant les vacances d'été, pour prendre soin de leurs animaux de compagnie restés au domicile, les propriétaires font de plus en plus appel aux services de "gardeurs d'animaux" professionnels. Il en existe des dizaines rien que dans la métropole lilloiseMarie Deruwez en fait partie. Cette Nordiste de 30 ans, dresseuse canine de formation, a lancé son entreprise il y a deux ans. Aujourd'hui, elle sillonne la métropole avec un immense trousseau de clés en main. "C'est le trousseau des clients : ce sont toutes les clés de toutes les maisons des personnes chez qui je travaille" explique-t-elle.Dans l'une d'elle l'attendent Plum, Pluto et Gadoue, trois chiens visiblement ravis de prendre l'air. Elle les fait manger, puis monter à bord d'une camionnette, aux côtés de leurs congénères, avant de les emmener dans un grand espace où ils peuvent se promener sans laisse.Une sorte de centre aéré pour chiens et chats, en somme. "Le but, c'est de pouvoir les laisser courir, crapahuter en toute liberté, qu'ils se dépensent vraiment et puis jouer entre eux."Chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés par leurs maîtres, dont 40 000 pendant la période des vacances estivales, selon les chiffres de la SPA. Un maître qui abandonne son animal encourt jusqu'à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison.