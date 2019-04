VIDEO. Mon corps sur les réseaux sociaux : valorisé ou malmené ?

Valorisé ou malmené ? Mon corps sur les réseaux sociaux

C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir des like et des commentaires positifs sur les photos. Mais si ta vie en dépend, tu finis par être pus attachée à l'image que tu donnes de toi qu'à ta véritable existance.

Il est source de plaisir ou de jalousie, il nous épate ou nous trahit. Il est une enveloppe, un compagnon, parfois un adversaire ou une source de déception... Notre corps dit plein de choses sur nous, nous disons plein de choses sur lui. Et parfois il y a conflit ! Dans cette série de vidéos, des jeunes de l'ESJ Lille et de la Condition Publique à Roubaix mettent en images notre rapport au corps.

Quelle est l'influence des réseaux sociaux sur la perception de notre corps ?Sur Instagram, c'est comme si les commentaires donnaient l'amour que l'on ne peut pas avoir dans la vraie vie. Comme si les filtres pouvaient cacher nos failles, nos complexes. Etrangement, poster des photos de soi, cela redonne du courage. Mais il ne faut pas tomber dans le narcissisme....CamilleEcriture et réalisation : Camille Chaumentin, Amandine Hivert et Théo DemarqueRédaction en chef : Hélène Seingier, Flora BeillouinAnimation et formation : Flora Beillouin, Quentin ObarowskiAide au montage : Gabriel TardifMusique : DreamsArchives : Black Mirror, House of tomorrow - tous droits réservés