VIDÉO. Municipales à Lille : Gilets jaunes et NPA s'allient pour présenter une liste

"Changer les règles de l'intérieur"

Municipales à Lille : Gilets jaunes et NPA s'allient pour présenter une liste

Les autres candidats en lice à Lille Martine Aubry (PS)

Stéphane Baly (EELV)

Violette Spillebout (LREM - UDI - MR)

Julien Poix (LFI)

Marc-Philippe Daubresse (LR)

Éric Cattelin-Denu (RN)

Pierre Buissart (DVD)

De la rue aux urnes, le mouvement " Résistance populaire " a présenté vendredi sa liste pour les élections municipales à Lille. Une liste formée avec le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et emmenée par l'une des figures emblématiques lilloises du mouvement des Gilets jaunes, Alexandre Chantry."Notre réflexion est partie de : 'Il faut mettre la colère de la rue dans les institutions de la République pour changer les règles de l'intérieur', souligne ce dernier."On pense qu'il faut mener le combat social dans la rue, il faut continuer à mener le mouvement, il faut continuer à se mobiliser comme sur la réforme des retraites, ou alors la réforme des universités, mais en plus de ça il faut aussi proposer et avoir une alternative politique."La liste promeut, dans un communiqué, "une ermise en cause du système capitaliste et la promotion d'une gestion démocratique et écologique de la ville de Lille". Alexandre Chantry revendique son appartenance à l'extrême gauche."J'étais déjà militant auparavant, j'étais depuis des années dans la lutte sociale", indique-t-il. "C'est clair que ce mouvement a changé beaucoup de choses dans ma vie et surtout dans ma vision qu'on a de la politique, de la République. C'est une évidence, et aujourd'hui j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut sortir du système capitaliste."