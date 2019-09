VIDÉO. Municipales : à Lille, Martine Aubry garde le mystère sur sa candidature

"Ma décision est prise"

Rencontre avec Patrick Kanner

Se représentera ? Se représentera pas ? Alors que l'on s'attendait, ce lundi 16 septembre, à ce que la maire de Lille Martine Aubry annonce publiquement sa décision en vue des élections municipales de 2020, l'élue socialiste a maintenu le flou en reportant son annonce.Elle justifie ce report par une "rentrée très très chargée". "Je pensais m'exprimer avant la fin septembre pour faire part de ma décision, mais vous avez vu un peu tout ce qu'on a" a justifié l'édile.Et d'ajouter : "Il faut avoir un peu de temps à soi donc j'ai un peu repoussé de quelques semaines, comme d'ailleurs la plupart des maires des grandes villes" Toutefois, elle l'assure : "ma décision est prise".Début septembre, Martine Aubry avait rencontré son ancien adjoint Patrick Kanner , entre temps passé par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sous François Hollande et devenu chef de file des sénateurs socialistes.On ignore ce que les anciens collaborateurs (qui ne s'étaient plus parlé depuis juillet 2014) se sont dit, mais Patrick Kanner avait estimé ensuite qu'"il y a des signes qui montrent qu’elle a envie d’y aller".