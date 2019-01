VIDÉO. Nord : entre pression et désillusion, ces maires qui tirent le rideau

"On n'a pas de baguette magique"

Nord : entre pression et désillusion, ces maires qui tirent le rideau

Bernard Weisbecker, Maire de Leffrinckoucke - SE - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Claire Chevalier et Gonzague Vandamme. Montage de Marc Graff.

t je crois qu'on l'a amenée à un niveau qui est respectable." Et pourtant... après trois mandats de loyaux services,L'édile sans-étiquette de Leffrincoucke fait partie de ces nombreux maires () qui n'envisagent pas de se représenter en 2020, pour diverses raisons mais surtout parce qu'administrer une commune est devenu de plus en plus difficile, notamment à cause de laOn peut pas tout faire, on est pas le Messie !" proteste-t-il. "on n'a pas non plus les finances qui vont toujours avec, donc il faut essayer d'être le plus près possible de ce qui est utile à tout le monde."Il a pourtant tenté de prévenir l'hémorragie. La ville autrefois riche a perdu bon nombre de ses habitants (). Et de ses emplois, à l'image de l'Usine des Dunes, ". Il a pourtant encore des projets : une maison médicale, des commerces, des logements sur le site de l'ancienne gare...Mais ses décisions ne sont pas seulement contestées,. "Ça va à l'insulte. Alors moi, je veux bien être traité de tout ce qu'on veut, mais qu'on me dise pourquoi ! Et quand on met en cause des choix, dire ce qu'on enlèverait pour faire d'autres choix !"