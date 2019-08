VIDÉO. Nord : ils sauvent des poules destinées à l'abattoir pour leur offrir une seconde vie

"On a eu envie de leur donner une seconde chance"

Estaires : ils sauvent des poules destinées à l'abattoir pour leur offrir une seconde vie

Nadège Pauwels, Association "Les Ch'tites cocottes & Cie" - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Simond Colaone et Morgan Plouchart. Montage de Valérie Biville.

Elles n'ont pas encore de nom, mais elles ont échappé de près à la mort. L'association " Les Ch'tites cocottes et compagnie ", basée à Bersée (Nord) récupère les poules auprès des fermes qui n'en veulent plus."Elles pondent peut-être plus tous les jours, et encore, c'est pour ça qu'elles sont destinées à l'abattoir et nous on a eu envie de leur donner une seconde chance" explique Nadège Pauwels, de l'association.Trois petites rousses ont notamment trouvé leur deuxième chance à Estaires, cheez Edouard et sa fille Lise qui ont construit eux-mêmes le poulailler. "On a fini tout pile hier soir !" se réjouit Edouard, qui "a regardé un peu les conseils qu'ils donnaient au niveau de l'alimentation."Depuis le début de l'année, l'association active dans le Nord pas-de-Calais et en Belgique a récupéré de la même manière près de 5000 gallinacés.