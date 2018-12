VIDÉO. Nord : avant Noël, une quinzaine de jouets jugés dangereux et retirés de la vente

Attention aux parties qui s'avalent

Nord : avant Noël, une quinzaine de jouets jugés "non-conformes" ou "dangereux" et retirés de la vente

Vincent Beuselinck, Directeur adjoint DDPP 59 ; Stéphanie Patteuw, Directrice adjointe magasin de jouets - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Emmanuel Quinart. Montage de Jean-Marc Descamps.

La pâte slime sous les projecteurs

Chaque année avant Noël, ils tordent, brûlent ou scrutent à la loupe les jouets destinés à finir sous le sapin. Les enquêteurs de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) s'est intéressé depuis le mois de septembre à des centaines de jouets pour s'assurer qu'ils sont sans danger pour les enfants.Dans le Nord, oùs, ce sont 27 jouets qui ont dans un premier temps attiré l'attention des enquêteurs. Parmi eux,dans un premier inventaire, qui s'est depuis enrichi."Par exemple, si on prend ce jouet de bain qui représente des petits sujets qui sont collés dans les baignoires" montre Vincent Beuselinck, directeur adjoint de la DDPP du Nord. "On s'est rendu compte quequi pourrait l'avaler."Cette année, les enquêteurs se sont également intéressés au "cas d’une pâte slime (matière gluante et visqueuse généralement très colorée) dont l’analyse a révélé une toxicité due à une quantité trop importante d’un ingrédient et qui a fait l’objet d’un rappel à l’échelle de l’Union Européenne via la procédure d’alerte Rapex" souligne la DDPP dans un communiqué.Par ailleurs,. La liste des jouets considérés comme des "produits dangereux" est accessible en ligne à cette adresse Une autre grosse opération de contrôle aura lieu en mars, cette fois pour les jeux d'extérieur.