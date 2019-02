VIDEO. Particules fines à Lille : l'heure de la mobilisation citoyenne

Pollution de l'air à Lille

Un reportage de Gonzague Vandamme et de Jean-Marc Vasco

La population se mobilise

Dans la métropole lilloise, 1700 personnes meurent chaque année de la pollution de l'air; C'est près de 5 morts par jour et ça représente 14% des décès chaque année dans l'agglomération."On dit aux victimes de pollution qu'elles doivent s'adapter." résume Christopher Lienard. Avec différentes associations, ce militant écologiste multiplie les actions pour dénoncer ce scandale sanitaire.Ce bilan n'est pas issu d'une estimation d'associations militantes. C'est le résultat d'une étude d'un organisme d'État : Santé Publique France. Pour cette étude 20000 salariés ont été suivis pendant 20 ans.Et dans le Nord et le Pas-de-Calais, la pollution de l'air est pricipalement constituée de particules. Ce sont des poussières de moins de 10 micromètres, les plus grosses sont sept fois plus fines qu'un cheveu."Ces particules, plus elles sont fines, plus elles peuvent aller loin dans les poumons, et donc passer dans le sang et circuler dans l'ensemble de l'organisme", résume Cécile Chenivesse, cheffe de service Pneumologie au CHU de Lille.L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) préconise un maximum de trois pics de pollution par an.À travers toute la région, des points de contrôle comme celui-ci traquent dans l'air ces particules même les plus fines."La particularité dans les Hauts-de-France, c'est qu'on retrouve des particules dans l'air toutes l'année. Dans les autres villes, c'est plus concentré", analyse Céline Derosiaux, qui travail à ATMO Hauts-de-France.elles se propagent facilement grâce aux vents. C'est ATMO l'organisme qui collecte et analyse les données concernant la qualité de l'air. Grâce à ses analyses ATMO informe le public de la qualité de l'air. Sur le site internet de l'organisme il est également possible de constater en temps réel son exposition aux particules fines.Depuis sept ans, Yves Leternay se déplace principalement à vélo. La pollution, il la ressent, et pas uniquement lors des pics. "En tant que cycliste, on les respire au quotidien et on sent vraiment la différence."Alors, pour connaitre précisement son exposition aux particules,"J'allume l'appareil et j'ai les résultats sur mon téléphone."Avec d'autres membres de son association, Yves effectue régulièrement des relevés de pollution grâce à ce capteur fourni par l'université de Lille. Car face à l'ampleur de ce problème sanitaire, les scientifiques s'organisent.Parmi leur priorité, trouver des outils pour déterminer la composition de ces particules.C'est désormais aux élus de prendre des mesures. 250 élus et experts se sont réunis pour envisager des mesures concrètes, comme par exemple la limitation des véhicules les plus polluants.