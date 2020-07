VIDÉO. Raismes : le film "La forêt de mon père" projeté sur son lieu de tournage, en plein air

Un pari osé pour un premier film

Projection du film "La forêt de mon père" en extérieur à Raismes • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

"Tout est un peu emmêlé et tout est beau à la fois. C'est un peu comme une âme humaine. La forêt, ça évoque le refuge, l'apaisement, mais aussi là où on peut se perdre." Vero Cratzborn

LA FORÊT DE MON PÈRE - Bande annonce • © KMBO Films

C'est au cœur du parc régional Scarpe-Escaut, dans la forêt de Raismes-Saint-Amand-Wallers (Nord), qu'ont été tournées des scènes du film "La forêt de mon père".La forêt de la ville de Raismes, en banlieue de Valenciennes, représentait le décor exact que recherchait la réalisatrice du film, Vero Cratzborn : "Ce qui est magique ici, c'est qu'on tout trouvé au même endroit."À l'occasion de la sortie du film, elle avait réservé une projection en avant-première aux habitants de la ville, en pleine forêt.Un aboutissement du projet, partagé avec une centaine de spectateurs qui étaient enchantés de l'expérience : "C'est un bon concept", se réjouit une spectatrice, alors que quelques sièges plus loin, un spectateur juge le cadre "idyllique".Vero Cratzborn a choisi un sujet sensible pour son premier long-métrage, la maladie mentale d'un père et son basculement vers la folie, sous le regard de sa fille de 15 ans.Elle souhaitait mettre en lumière l'histoire des enfants oubliés de la psychiatrie, un sujet qu'elle souhaitait depuis longtemps aborder.Elle fait de la forêt de Raismes un personnage central du film, une toile de fond qui entre en résonnance avec la forêt intérieure du père.Au casting, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir et la jeune Léonie Souchaud. Les spectateurs finissent leur soirée de projection conquis, après une séance dans une atmophère atypique : "On se sent en plein milieu du film", résume une spectatrice, alors que pour sa voisine, "le voir en pleine forêt a un effet apaisant"."La forêt de mon père" sort dans les salles de cinéma ce mercredi 8 juillet.