VIDÉO. Salon de l'Agriculture 2019 : le show commence pour Imminence, la mascotte nordiste

Salon de l'Agriculure 2019 : la vache Imminence, la mascotte nordiste, part de Saint-Aubin

"C'est une grande fierté, c'est un grand bonheur"

Au Salon de l'Agriculture, l'arrivée de la vache égérie "Imminence" #AFP pic.twitter.com/L6pgEw1jPC — Agence France-Presse (@afpfr) 22 février 2019

La journée a commencé à 5h30 pour Imminence. "Ça la perturbe un petit peu quand même, hein !" confie Gilles Druet, son éleveur. "Là il est une heure plus tôt que d'habitude, quasiment !"Un réveil très matinal car aujourd'hui n'est pas une journée comme les autres, pour la Bleue du Nord. Imminence va devoir quitter sa ferme de Saint-Aubin, près d'Avesnes-sur-Helpe, pour descendre à la capitale. Là, elle sera l'égérie de l'éditoin 2019 du Salon de l'Agriculture. C'est donc, l'espace d'une petite semaine, la vache la plus célèbre de France., c'est un grand bonheur, on est tous très heureux de pouvoir sortir à Paris avec Imminence" se réjouit Isabelle Druet. "On va vivre ça en famille pleinement !"La Bleue du Nord est une race locale venue de Belgique, qui était en voie de disparition après avoir été décimée pendant les deux Guerres mondiales. Il en reste 1 100 têtes aujourd'hui, parmi lesquelles Imminence. Cette race est prisée pour, mais aussi pour. Son lait sert d'ailleurs à préparer un fromage du Quesnoy :Avant même le lancement officiel du Salon de l'Agriculture, le programme de l'animal est chargé. Accueillie à 10h30 par le ministre de l'Agriculture (et par les journalistes), Imminence a fait le tour du salon et reçu ses premiers visiteurs.