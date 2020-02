VIDEO. Se révolter par l'humour

Plongée dans l'univers de l'humour engagé

Se révolter par l'humour

L'humour est souvent une arme du faible contre le fort, c'est-à-dire un retournement des choses.

Et si la meilleure façon de se révolter était par l'humour ?Que cela soit par la caricature, la chronique acerbe ou les mèmes, l'humour contestataire est partout. Féminisme, critique sociale, lutte contre le racisme, contre l'homophobie, ... Les sujets sont nombreux.Tiphaine, Aymeric et Laura se sont penchés sur la question en allant interviewer de joyeux lurons pourtant critiques féroces de notre société de consommation.Un reportage d'Aymeric Dantreuille, Laura Bodenez et Tiphaine Counali / Les Haut-ParleursArnaud Mercier, professeur en info-com, Université Paris-2Ecriture et réalisation : Laura Bodénez, Tiphaine Counali,Aymeric DantreuilleRédaction en chef : Martin DelacouxAnimation et formation : Flora BeillouinAide au tournage : EzahraExtraits des spectacles : “Les Doigts d'Or” - Zapping 2019Compagnie Triple A / ""Deux fois Rien"" - de Grég Allaeys et Jules RudeRemerciements : Labo 148, Flora Beillouin, Julien Pitinome,Elvina Attali, Martin DelacouxMusique : Feriado - CornelioMusique générique : Tanguy Jouan