VIDEO. Sécheresse : en 1973, il n'y avait plus du tout d'eau au Mont Noir

De quand date ce reportage ?

Sécheresse : en 1973, il n'y avait plus du tout d'eau au Mont Noir

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Il a été diffusé sur l'ORTF dans le journal de 20h de Léon Zitrone le 28 août 1973. Il y a près de 46 ans.De la pénurie totale d'eau au Mont Noir et autour dans des villages des Flandres comme Boeschepe. A l'époque, il n'y avait pas de château d'eau dans le secteur. L'eau venait de Blendecques. En période de chaleur, l'eau était consommée sur le trajet entre le Pas-de-Calais et les Flandres. Plus une goutte à l'arrivée ! Un problème majeur qui a duré pendant plus de vingt ans.Des images des Flandre sans eau depuis 2 mois. Et des conséquences concrètes. Un hotellier raconte avoir enregistré des annulations. Une gérante de camping affirme qu'elle s'est fait insulter par des Anglais furieux d'être préivés d'eau.Un habitant de Boeschepe raconte même avoir dû payer 10 francs belges pour trois seaux d'eau.