VIDÉO. Sécheresse : près de Cambrai, le torrent d'Esnes est (presque) à sec

Sécheresse : près de Cambrai, le torrent d'Esnes est (presque) à sec

Jean-Marie Doerler ; Geneviève Gautier ; Agricultrice - Maire de Lesdain ; Alexis Audrey ; Directeur du centre d’exploitation - Noréade - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Claire Chevalier et Marie-Noëlle Grimaldi. Montage de Marc Graff.

Des nappes phréatiques au plus bas

💧[#eau] #Alerte sécheresse dans le #NORD malgré la 🌧️le rechargement des nappes phréatiques est en déficit. Cette situation menace notre approvisionnement en eau potable. ⚠️des mesures de restrictions de la consommation entrent en vigueur aujourd'hui jusqu'au 30 juin pic.twitter.com/KBJwmAlysQ — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 9 avril 2019

Alerte sécheresse : ce qui est désormais interdit Sur la quasi-totalité du départment du Nord, à l'exception du delta de l'Aa, la préfecture du Nord a imposé de lourdes restrictions d'eau. Il a notamment été décidé, jusqu'au 30 juin 2019 : de ne plus laver les véhicules particuliers.

de ne plus arroser les pelouses et jardins de 9H à 19H.

de ne plus arroser les terrains de sport, les stades et les golfs de 9H à 19H.

de restreindre l'irrigation agricole.

de fermer des fontaines publiques.

de donner un objectif de réduction de consommation d'eau de 10% pour les industriels.

Il y a urgence. Jusqu'à ce qu'il pleuve, en début de semaine, le torrent d'Esnes était à sec, un fait exceptionnel à cette période de l'année. C'est notamment sur cet exemple que s'est fondé mardi le préfet du Nord Michel Lalande pour expliquer en conférence de presse sa décision de placer le département en alerte sécheresse Et l'état de l'Esnes, affluent de l'Escaut qui coule entre Cambrai et Caudry, est alarmant. "Il estlorsqu'il pleut, et dans quelques jours, si les pluies ne continuent pas," explique Jean-Marie Doerler.Geneviève Gautier, agricultrice et maire de Lesdain, a pu mesurer les précipitations du début de semaine grâce à une petite éprouvette. "Depuis hier il est tombé 14 mm, donc c'est très bien" confiait-elle mercredi. "Il faudrait encore quelques jours avec". Autrement, si les récoltes n'ont pas d'eau, "on va encore être en manque de produits agricoles et ça va encore faire flamber les prix !"Sauf que la situation, cette année, est déjà critique : c'est en hiver que les nappes phréatiques se remplissent le mieux, car au printemps la végétation absorbe l'eau qui tombe. Or, l'hiver a été extrêmement sec.On démarre avec un niveau de nappe plus bas, donc effectivement on a une réelle inquiétude sur le niveau que l'on atteindra sur l'automne 2019" regrette Alexis Audrey, directeur du centre d’exploitation Noréade. "Sans ces travaux, il y avait une possibilité qu'il y ait une rupture d'alimentation en eau potable."Le Pas-de-Calais est également touché par la sécheresse, mais le département n'est pour l'heure qu'en, ce qui signifie qu'aucune interdiction n'a encore été prise. Dans le Nord en revanche, les trois mois qui viennent (voire plus) vont être: voir encadré.