VIDEO. Des tracteurs connectés pour faciliter la vie des agriculteurs

Une révolution

Tracteurs connectés

Reportage France 3

Une innovation locale

Dans le Nord, les agriculteurs vivent avec leur temps et leursUn, sur les ailes de l’engin,. Relié à un écran, il permet d’observer les faits et gestes du tracteur mais surtout, deUne petite révolution pour les agriculteurs en. Les engins, très couteux, sont partagés entre professionnels pourDe grosses économies à la clé, mais parfois, c’est le: si chacun note son litrage carburant après chaque utilisation,, une quarantaine d’agriculteurs se partagent soixante machines, dont 30 déjà équipées d’un boitier., comme l’explique. « Les carnets, on peut les mouiller, puis on ne sait plus relire les chiffres… Alors qu’avec les boitiers, c’est précis, y’a pas de problème. »Le boitier connecté a vu le jour. A l’origine du «», trois jeunes ingénieurs fraîchement sortis d’école. En un an, leur innovation leur a permis de. « On a plus de 150 boitiers commercialisés, et on est présents dans différents pays », explique l’un des entrepreneurs.Présents en, en, au, enet en, les retours qu’ils reçoivent sont encourageant. Il faut dire que le marché est important :