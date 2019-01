VIDÉO. Valérie Bonneton et Dany Boon, duo nordiste gagnant au théâtre comme au cinéma

© DR



Tonalité sociale

Dany Boon : retour sur les planches

Auteur prolixe et Molière de la meilleure pièce comique pour "Cochons d'Inde" (2009),s'est inspiré d'un fait réel, un soir en regagnant son domicile : un SDF s'était installé près de la porte de son immeuble. "J'ai détourné le regard... Ma femme n'a pas eu la même attitude et a proposé à cet inconnu une couverture et un thé. L'idée de la pièce est née ce jour-là, parce que j'ai eu honte", raconte-t-il dans les notes de production. "Quand on veut faire rire, je crois qu'on écrit toujours à partir de ses névroses, de ses colères et de ses indignations", confie le dramaturge.A l'affiche duetqui ont enchaîné les succès sur grand écran ces dernières années avec "Supercondriaque" ou récemment "La Ch'tite famille", forment unparticulièrement odieux avec leur femme de ménage, Rosa.Un beau jour, Laurence et Jacques, qui habitent un magnifique loft des beaux quartiers, découvrent qu'ils sont confrontés aux mêmes soucis que leur employée : quand Rosa se casse un ongle, saigne du nez ou a des problèmes d'argent, il leur arrive exactement la même chose.Paniqués, le couple tente désespérément de détourner le mauvais sort en faisant tout, jusqu'à l'absurde, pour améliorer les conditions de vie de la femme de ménage, espérant la sauver des catastrophes qui la guettent. "Ils se décident à faire le bien malgré eux, pour se sauver eux-mêmes en devenant généreux par égoïsme. Peut-être qu'au fond, aider les autres c'est s'aider soi-même...", observe Sébastien Thiéry.Malgré une tonalité sociale qui pousse le spectateur à l'introspection, "Huit euros de l'heure" se veut avant tout une comédie avec tous les ressorts du boulevard : le jeu de Valérie Bonneton et Dany Boon fait oublier le cheminement confus de la pièce.