VIDÉO. La ville d'Orchies offre des bons d'achats contre des bouteilles pleines de mégots

La ville d'Orchies offre des bons d'achats contre des bouteilles pleines de mégots

Et si un acte citoyen vous rapportait de l'argent ? La ville d'Orchies s'est lancé dans le challenge "zéro mégots" : parmi les mesures adoptées, des cendriers urbains ont été installés et 3000 cendriers de poche distribués aux commerces de la ville... Mais aussi des bons d'achats échangés contre des bouteilles remplies de mégots !"On sait que le mégot met entre dix et quinze ans pour se dégrader, qu'une fois fois qu'il est par terre il risque d'aller dans les égoûts" souligne le maire (DVG) Ludovic Rohart. "Donc oui, il y a un intérêt certain et une urgence à mettre en place une action."Les mégots ainsi collectés sont recyclés en Bretagne, où ils sont nettoyés, débarréssés de leurs agents toxiques et broyés pour obtenir de l'acétate de cellulose, qui sert à fabriquer des objets ou du mobilier urbain.Le challenge "zéro mégot" est également suivi à l'échelle de petits commerces : pendant la Braderie, le bar Le Privilège offrait une pinte de bière contre toute bouteille remplie de mégots